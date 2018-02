Investito in bicicletta a Urgnano

L’auto nel campo, muore 76enne L’incidente alle 15.45 di mercoledì 14 febbraio sulla strada Francesca a Urgnano, l’uomo è morto poco dopo l’investimento. Traffico in tilt fino alle 18.

È morto poco dopo il trasferimento all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo il 76enne investito nel primo pomeriggio a Urgnano. L’uomo era sulla sua bicicletta quando è stato travolto da un’auto, una Toyota. Il 76enne è caduto rovinosamente a terra: immediato l’intervento del 118, le sue condizioni sono parse subito gravi e poco dopo l’arrivo a Bergamo il 76enne è spirato.

L’incidente ha causato lunghissime code lungo la strada con ripercussioni per chilometri: il traffico è stato smaltito solo nel tardo pomeriggio, intorno alle 18. Ferito, in maniera lieve, l’automobilista della Toyota: dopo l’investimento ha perso il controllo della vettura finendo in mezzo a un campo agricolo che costeggia la carreggiata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA