Lotta col bandito e lo fa fuggire

Il coraggio di un fornitore a Urgnano Il coraggio non gli è certo mancato e, alla fine, ha rimediato un taglio al giubbotto imbottito, senza per fortuna ferirsi. Provvidenziale, lunedì pomeriggio, l’ingresso di un fornitore di caramelle dentro la cartoleria e profumeria Zanotti di Urgnano, in pieno centro storico.

È arrivato giusto in tempo per farsi dire dalla titolare che era in corso una rapina e ha affrontato il bandito, che era armato di taglierino, gridando. Il rapinatore, che aveva già arraffato le poche banconote contenute nel cassetto – il bottino è di 60 euro – ha cercato la via di fuga, scagliandosi contro il rappresentante e iniziando così una breve colluttazione, durante la quale ha infilzato col taglierino la manica del giubbotto del rappresentante di dolci, prima di perdere l’arma per terra. Quindi è riuscito a divincolarsi e a scappare in uno dei vicoli della piazza.

