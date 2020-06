Martinengo, schianto contro il guard rail

L’auto prende fuoco: giovane esce illeso Un giovane di 25 anni è finito contro un guard rail in via Vallere alle prime luci dell’alba di sabato: illeso è poi tornato a casa.

È uscito miracolosamente illeso dall’auto un giovane protagonista di uno schianto nelle prime ore di sabato 20 giugno a Martinengo. L’auto è finita contro il guard rail, per ragioni ancora da accertare, e ha preso fuoco. Il giovane, un 25enne del posto, è però riuscito a uscire dall’abitacolo prima che fosse avvolto dalle fiamme. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 di sabato e non ha coinvolto altre vetture: l’auto, una Polo Volkswagen, viaggiava lungo la strada provinciale 100, in via Vallere, da Palosco in direzione Martinengo ed è finita contro un guard rail di legno della pista ciclo pedonale. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco volontari di Romano che hanno spento le fiamme, hanno bonificato e messo in sicurezza la zona dell’incidente. I Carabinieri di Martinengo hanno rintracciato il ragazzo alla guida della Polo che nel frattempo era tornato a casa per sottoporlo al test per misurare il tasso alcolemico e la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue presso il Pronto soccorso di Romano. L’esito dell’esame sarà noto nei prossimi giorni.

La zona dell’incidente a Martinengo

