(Foto by Foto Cesni)

Gli spogliatoi razziati (Foto by Foto Cesni)

Negli spogliatoi razzia di soldi e telefoni

Treviglio, poi la fuga con l’auto rubata Hanno avuto facile accesso a uno degli spogliatoi del «Centro sportivo Mazza» di Treviglio usando una chiave lasciata sul davanzale di una finestrella. Poi hanno fatto man bassa di smartphone, portafogli e le chiavi di due auto, con una delle quali sono infine fuggiti.

Sono i due giovani entrati in azione lunedì sera, tra le 19 e le 21, quando era in corso l’allenamento della squadra juniores di calcio della Trevigliese. Vittime dell’incursione sono una decina dei 15 atleti, che una volta rientrati nello spogliatoio hanno trovato la spiacevole sorpresa: a farne le spese più di tutti il ragazzo che, oltre a non trovare più le chiavi della sua Lancia Ypsilon, una volta nel parcheggio ha verificato anche l’assenza dell’auto.

È accaduto lunedì sera, quando i giocatori della juniores si sono trovati ai campi di via ai Malgari per allenarsi. Chiuso lo spogliatoio numero 9, la chiave è stata lasciata sul davanzale di un finestra. Probabilmente i ladri avevano controllato i movimenti degli atleti. I due ragazzi sono stati notati al bar, dove avevano chiesto informazioni sugli orari degli allenamenti. Poi hanno agito a colpo sicuro: presa la chiave hanno aperto la porta, rovistando rapidamente tutte le borse e gli indumenti appesi. Hanno rubato una decina di cellulari e portafogli ma soprattutto le chiavi di due auto. Usciti con la refurtiva hanno richiuso il locale e rimesso la chiave al suo posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA