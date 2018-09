Ordigno artigianale scoppia nella notte

Assalto al postamat di Verdello - Foto Danni ingenti alla struttura ospitata nell’ufficio postale. Episodio analogo a quello avvenuto poche ore prima a San Paolo D’Argon. I carabinieri indagano.

nella notte tra venerdì 14 e sabato 15, intorno alle ore 03.30, a Verdello in via Marconi, ignoti hanno fatto saltare un postamat utilizzando del materiale esplosivo confezionato artigianalmente attivato con un innesco elettrico. Ingenti i danni alla struttura che è andata completamente distrutta. Ancora in corso di quantificazione il bottino che i ladri si sono assicurati scappando e facendo perdere le tracce.



Da stanotte i militari dell’Arma di Treviglio stanno eseguendo controlli ed accertamenti nell’area per raccogliere dati utili alle indagini. Alcuni reperti ritenuti interessanti dagli inquirenti sono stati acquisiti ma gli accertamenti proseguono, valutando anche un’eventuale connessione con l’episodio criminoso di alcune ore prima commesso a San Paolo d’Argon con simili modalità.

