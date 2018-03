Otto marzo, colazione gratis al bar

per gli uomini vestiti da donna L’iniziativa di un bar di Mornico al Serio per la festa della donna: omaggio alle donne e anche agli uomini «coraggiosi» che si presenteranno al bancone.

Originale iniziativa di un bar di Mornico al Serio, il Dolce Amaro, per la festa della donna dell’8 marzo. Il bar, per il secondo anno consecutivo, offre la colazione alle donne per la festa e promette di fare altrettanto per gli uomini «coraggiosi» che oseranno presentarsi al bancone vestiti da donna. L’idea è nata dopo che alcuni clienti di sesso maschile si sono simpaticamente lamentati dicendo che a loro non veniva offerto nulla. Così i proprietari del bar hanno affisso due cartelli in vetrina con la doppia proposta.

