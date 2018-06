Rifiuti abbandonati, beccati i furbetti

La scusa più usata: è stata la domestica Treviglio aumenta i controlli e le multe per chi lascia i rifiuti per strada, ma aumenta anche la fantasia di chi viene scoperto.

Tempi duri a Treviglio per i furbetti che non rispettano le regole di smaltimento dei rifiuti, abbandonando sacchetti e spazzatura per strada. I controlli e le multe aumentano, ma «vola» anche la fantasia di chi viene scoperto: la scusa più gettonata? Dare la colpa all’addetta delle pulizie casalinghe. È quanto emerge dal bilancio dei controlli effettuati da gennaio alla fine di maggio dagli agenti della polizia locale, che hanno inflitto 23 sanzioni per un totale di 3.723 euro.

