(Foto by Luca Cesni)

Treviglio, bandiere rubate alla Festa dell’Unità (Foto by Luca Cesni)

Rubati i Tricolori alla Festa dell’Unità

Ironia del segretario Pd: ci resta solo l’Ue Ladri in azione alla festa dell’Unità di Treviglio: rubate le bandiere dell’Italia e del Pf, piegando anche i sostegni su cui erano collocate.

Ladri in azione l’altra notte alla Festa dell’Unità di Treviglio, che indisturbati hanno rubato la bandiere dell’Italia e del Pd, piegando inoltre i rispettivi sostegni collocati sulla recinzione dell’area fiere, lasciando invece sul posto quelle dell’Unione Europea. A renderlo noto è stato il segretario del circolo cittadino Pd, Davide Beretta, che ha anche denuciato l’episodio al commissariato della Polizia di Stato. «Un atto di puro vandalismo considerato il bottino puramente simbolico – ha sostenuto Beretta – e un gesto di grande stupidità, visto il rischio che può correre chi lo compie. C’è solo una nota positiva in tutto questo – ha commentato con una frecciata -: nonostante le posizioni del nostro Governo nazionale, le istituzioni europee hanno ancora credito, infatti le bandiere dell’UE sono state lasciate garrire al vento. Non tutto è compromesso, possiamo ripartire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA