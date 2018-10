(Foto by Foto Cesni)

Il rogo a Treviglio (Foto by Foto Cesni)

Scoppia un incendio a Treviglio - Video

Distrutto un appartamento, ipotesi di dolo Un grosso incendio è divampato nella notte tra lunedì e martedì in un appartamento del centro storico, in vicolo Butinone, di Treviglio. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato fino alla mattina di martedì.

Il rogo è scoppiato alle 3.30, nella notte, e a dare l’allarme sono stati alcuni residenti di via Buttinoni che si sono accorti delle alte fiamme. L’abitazione era al momento disabitata e quindi nessuno è stato fatto uscire dalla casa che è andata completamente distrutta. Secondo i vigili dle fuoco non si sarebbe trattato di un corto circuito: si fa largo l’ipotesi che l’incendio sia stato appiccato da qualcuno. Le forze dell’ordine stanno indagando.Fortunatamente non ci sono stati feriti.

