«Sempre accanto ai suoi pazienti» L’addio a Ida, dottoressa dal grande cuore

L’addio a Ida, dottoressa dal grande cuore Si sono svolti a Caravaggio i funerali di Ida Milanesi la dottoressa del «Besta» morta nell’incidente ferroviario di Pioltello.

Tra le corone di fiori anche quella del Presidente della Repubblica Mattarella che ha voluto ribadire con questo gesto la vicinanza delle istituzioni alla famiglia di Ida Milanesi, la neurologa dell’ospedale Besta di Milano, morta a 61 anni nell’incidente ferroviario di Pioltello che si è celebrato sabato 3 febbraio dalle 14 al Santuario della Beata Vergine del Fonte di Caravaggio. Alle esequie era presente una folla di gente comune e una folta rappresentanza istituzionale dal sindaco di Caravaggio Claudio Bolandrini che ha decretato tre giorni di lutto cittadino, alle forze dell’ordine, carabinieri polizia e finanza.

Il corteo si è mosso dalla casa al ristorante di cui Ida era titolare, fino al Santuario dove si è svolta la cerimonia funebre officiata don Franco Perdomini. Durante la cerimonia ha preso la parola la figli a Valentina che ha ricordato come la mamma avesse sempre con sé il telefono per rispondere alle telefonate dei pazienti per consigliarli e rassicurarli. Alla cerimonia hanno partecipato i colleghi di lavoro del Besta e anche pazienti arrivati da fuori provincia.

Lunedì 5 febbraio, sempre a Caravaggio, si svolgeranno i funerali di Pierangela Tadini nella chiesa parrocchiale di Fermo e Rustico.

