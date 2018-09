Sfondano una vetrina con un tombino

Raid in due ditte a Grassobbio Distributori automatici divelti, cassetti rovesciati e due tir nel mirino di una banda di malviventi a Grassobbio.

Distributori automatici divelti e depredati delle monetine, cassetti rovesciati negli uffici e due Tir parcheggiati sul piazzale col finestrino sfondato. Ladri scatenati l’altra notte a Grassobbio, nell’area produttiva di via padre Elzi Cherubino. Ad essere prese di mira due aziende che si trovano al civico 28/b: la Dierre Group spa, che si occupa di distribuzione ricambi, componenti e attrezzature per veicoli industriali, autobus e rimorchi, e l’impresa di trasporti Transfor srl. L’esatto ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione, di certo si sa che i danni arrecati sono stati molto ingenti. I malviventi si sono fatti largo sfondando i vetri delle aziende con tombini di ghisa.

