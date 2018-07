L’incendio di un’autobotte in Brebemi (Foto by Matteo Decri)

Si incendia e scoppia un’autobotte

Grave incidente in Brebemi - Video Un mezzo pesante ha preso fuoco verso le 16 sull’autostrada Brebemi nel tratto Bariano e Caravaggio.

Un camion con una cisterna si è incendiato verso le 16 di martedì 3 luglio sulla Brebemi nel tratto compreso tra Bariano e Caravaggio. L’incidente che ha coinvolto il mezzo pesante ha avuto ripercussioni sul traffico e un’ambulanza è accorsa sul posto in codice rosso per soccorrere l’autista del mezzo pesante di cui ancora non si conoscono le condizioni di salute. Sul posto anche i carabinieri e la polizia stradale. Ecco il video che ci ha mandato un nostro lettore Matteo Decri che era in coda a poche centinaia di metri dal mezzo coinvolto.

