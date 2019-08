Treni fermi fra Treviglio e Bergamo

L’ira dei pendolari: la solita storia La comunicazione di Rfi: «Dalle 14,40 la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Treviglio-Bergamo fra Treviglio e Bergamo è sospesa per danni dovuti al maltempo».

Il maltempo che si abbattuto oggi pomeriggio sui città e provincia ha causato pesanti conseguenze anche sulla circolazione ferroviaria. «Dalle 14,40 la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Treviglio-Bergamo fra Treviglio e Bergamo è sospesa per danni dovuti al maltempo», si legge infatti sul sito di Rete ferroviaria italiana (Rfi). Non sono mancate le proteste dei pendolari che, sulla pagine Facebook Quellideltreno-Comitato pendolari bergamaschi, si lamentano per la situazione: «Il treno delle 14,05 é fermo a Cassano da più di 50 minuti .. come al solito – si sfoga un utente –. L’incompetenza di Trenord la fa da padrona. Alcuna informazione viene data e i passeggeri sono abbandonati a loro stessi.. è una vergogna! E per favore che non mi si dica che è un evento eccezionale.. perché questa situazione non è l’eccezione ma la normalità.. se c’è caldo è perché c’è caldo , se c’è freddo c’è troppo freddo, se piove perché piove...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA