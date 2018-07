Vendita on line, ma è un truffa

Individuato 46enne a Boltiere Aveva messo in vendita un prodotto elettronico, ha ritirato il denaro pattuito, ma non ha mai consegnato la merce. Un uomo è stato denunciato per truffa a Boltiere.

A Boltiere i carabinieri della Stazione di Zingonia hanno denunciato in stato di libertà per truffa un 46enne di origini calabresi, dopo che l’uomo, tramite un sito specializzato nelle compravendite tra privati, si era fatto accreditare una somma di denaro contante per la presunta vendita di un prodotto elettronico. Gli accertamenti eseguiti dai militari hanno quindi permesso di risalire all’uomo ed al relativo deferimento alla Magistratura.

