A Terno un enorme campo di tulipani

Alla fioritura chiunque potrà coglierli Su un terreno di duemila metri quadrati lungo la provinciale 166 sono stati piantumati 50 mila bulbi. È «Tulipania»: alla fioritura, chiunque potrà passeggiare nel campo, scattare foto e raccogliere fiori (a un euro l’uno).

Il clima di questi giorni sta facendo esplodere la voglia di primavera, che a Terno d’Isola si preannuncia particolarmente fiorita: in programma c’è infatti il debutto di «Tulipania», il primo giardino bergamasco con la formula «you pick it up». Ovvero: ognuno è libero di cogliere i fiori che desidera. In questi giorni, su un terreno di 2.000 metri quadrati lungo la strada provinciale 166 (Ponte San Pietro-Calusco d’Adda), sono stati infatti piantumati 50 mila bulbi di 12 varietà diverse di fiori, 9 di tulipani e 3 di narcisi. A marzo quindi ci si troverà di fronte a un enorme tappeto di colori vivaci e primaverili, come una tela dipinta dai pittori olandesi. L’entrata sarà libera gli ospiti potranno fare tutte le foto e i video che vorranno, oltre a raccogliere i fiori direttamente con secchielli e forbici forniti dagli addetti. Il costo, in questo caso, sarà di un euro a tulipano, ma sono in programma anche delle promozioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA