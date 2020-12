(Foto by Giovanni Ghisalberti)

La neve caduta a Foppolo fino a sabato mattina (5 dicembre) (Foto by Giovanni Ghisalberti)

Abbondante nevicata sulle orobie

A Foppolo un metro di neve - Foto La precipitazione che sta attraversando il Nord Italia ha portato fiocchi bianchi in montagna oltre gli 800 metri. A Foppolo in un giorno è caduto un metro di neve. Guarda le foto.

La perturbazione che sta attraversando la nostra provincia non si esaurirà almeno fino a lunedì con piogge persistenti in pianura (si presume che ne cadano fino a 60 mm nei porossimi tre giorni) e neve in montagna sopra gli 800/1000 metri di quota.

Fiocchi bianchi che sono già caduti abbondanti tra venerdì e sabato su tutto l’arco delle orobie bergamasche.

In particolare a Foppolo, anche in paese, si è posato al suolo una spessa coltre bianca di almeno un metro.

Guarda le foto di Giovanni Ghisalberti.

saa

© RIPRODUZIONE RISERVATA