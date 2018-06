Orario estivo di autobus e funicolare

Ecco le novità targate Atb e Teb Al via l’estate in città con ATB e TEB, da sabato 9 giugno 2018 entrano in vigore gli orari estivi di autobus, funicolari e tram.

Novità: da lunedì a giovedì, dalle ore 20.45 a termine servizio, le corse serali della linea 1 – abitualmente limitate a Porta Nuova o alla Stazione inferiore della Funicolare – vengono prolungate fino a Colle Aperto.

Il servizio da e per Città Alta rimane quindi attivo durante tutti i giorni feriali fino all’1.00 circa.

Il venerdì e il sabato, con chiusura serale di Città Alta, viene inoltre potenziato il collegamento dal parcheggio dello Stadio per Città Alta col prolungamento del servizio della linea 3 dalle 19.15 fino all’1.10 (orario dell’ultima corsa in partenza da piazza Mercato delle Scarpe per l’Ostello), con un autobus ogni 20 minuti circa.

Da lunedì a giovedì vengono aggiunte una corsa in partenza da piazza Mercato delle Scarpe in direzione Ostello alle ore 19.50 e due corse nella direzione opposta, in partenza rispettivamente alle ore 19.30 e alle ore 20.15.

LINEE 6 E 8: LA DOMENICA PIÙ CORSE PER IL CENTRO

Nei giorni festivi, per la seconda estate consecutiva, ATB intensifica le corse delle linee 6 e 8.

A partire da domenica 10 giugno sono più frequenti i collegamenti con il Centro Città:

•dalle 14.20 alle 15.50 in direzione Centro e dalle 17.30 alle 18.40 in direzione Stadio e Colognola, le corse della linea 6 viaggiano con una frequenza di 11 minuti anziché di 22.

•dalle 14.30 alle 15.30 in direzione Centro e dalle 17.30 alle 18.40 in direzione Longuelo, la frequenza delle corse di linea 8 aumenta a 11 minuti anziché 22.

IL SERVIZIO ATB AD AGOSTO

Da lunedì 30 luglio a venerdì 24 agosto, da lunedì a venerdì, le corse ATB viaggiano seguendo l’orario del sabato; fanno eccezione le linee 1, 3 e funicolari che mantengono il medesimo orario per tutto il periodo estivo.

Mercoledì 15 agosto autobus e funicolari viaggiano con orario festivo.

IL SERVIZIO ESTIVO DEL TRAM

Da lunedì a venerdì un tram ogni 15 minuti e corse serali ogni 18 minuti; il sabato e festivi un tram ogni 30 minuti con intensificazioni a 20 minuti nel pomeriggio.

Da lunedì 30 luglio a venerdì 24 agosto, da lunedì a venerdì, un tram ogni 30 minuti e ogni 15 minuti nelle ore di punta.

Mercoledì 15 agosto anche il tram viaggia con orario festivo.

I nuovi orari ATB e TEB, in distribuzione all’ATB Point dal 6 giugno, sono consultabili dalle app ATB Mobile e Moovit e sui siti atb.bergamo.it e teb.bergamo.it.

Contatti e informazioni: ATB Point, Largo Porta Nuova, 16-Bergamo; tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 18.45 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 14.30.

Gli operatori rispondono anche telefonicamente alle richieste al numero 035.236026 oppure per posta elettronica all’indirizzo e-mail atbpoint@atb.bergamo.it

