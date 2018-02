Allarme medici di famiglia

In due anni 73 in pensione Uno scenario allarmante per il nostro Paese: in 5 anni in pensione in 45 mila medici. Almeno 14 milioni di italiani potrebbero ritrovarsi senza medico di famiglia. E Bergamo non fa eccezione: 73 in pensione in due anni.

È uno scenario allarmante quello che si disegnerà da qui a 5 anni per gli italiani e la loro salute: per effetto dei pensionamenti, infatti, cesseranno di lavorare 45 mila medici, di cui 30 mila ospedalieri e 14.908 medici di famiglia. Una «emorragia» che, in dieci anni ovvero al 2028, coinvolgerà 80.676 camici bianchi. Con un primo grave effetto: in 5 anni 14 milioni di italiani rimarranno senza medico di base. A lanciare l’Sos sono la Federazione medici di medicina generale (Fimmg) e il sindacato dei medici dirigenti Anaao.

La Lombardia, insieme alla Sicilia e al Lazio, è una delle regioni con i numeri più critici e Bergamo non è da meno : nel 2017, su 600 medici di base in servizio sono andati in pensione 23 in tutto il territorio orobico. Nel 2018 ne potrebbero andare altri 50. Sono molte le segnalazioni di utenti bergamaschi che, o perché vogliono cambiare medico, o perché si sono trasferiti e devono scegliere il loro medico di base, non riescono a essere accettati in nessun ambulatorio e si ritrovano in lista d’attesa da mesi, qualcuno addirittura anche da giugno: perché il massimale di pazienti, 1.500 per ogni medico oggi in servizio, ormai è saturo, per questo motivo l’Ats di Bergamo, ha già chiesto in Regione la possibilità di elevare a 2.000 il massimale di pazienti per medico.

