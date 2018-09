Alzabandiera in piazza Vittorio Veneto

«Diventerà un appuntamento mensile» La Guardia di Finanza inaugura l’alzabandiera in piazza Vittorio Veneto ogni ultima domenica del mese alle 11.

Arriva a Bergamo l’alzabandiera cittadino in piazza Vittorio Veneto: a partire da domenica 23 settembre diventerà un appuntamento mensile ogni ultima domenica del mese a partire dal 30 settembre alle 11. A comunicare la novità la Guardia di Finanza: domenica l’alzabandiera sarà in occasione del trofeo «Bergamo concorre per la legalità». Per l’occasione domenica 23 alle 11.30 un plotone di allievi ufficiali dell’Accademia della Guardia di Finanza renderà gli onori al vessillo nazionale e dell’Unione europea alla presenza delle autorità cittadine tra cui il comandante dell’Accademia, il generale Virgilio Pomponio e il sindaco Giorgio Gori. Da qui l’appuntamento si terrà ogni ultima domenica del mese alle 11 a partire dal 30 settembre.

