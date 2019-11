Ancora sole, ma solo per poco

Da mercoledì nuovo peggioramento Il sole riscalda gli animi. Ci volevano delle belle giornate, che in città e pianura sono pure calde in alcuni frangenti. Ma la pioggia torna mercoledì.

In effetti l’anticiclone ha operato come doveva, sgomberando il cielo dalle nubi con la rinnovata ventilazione da Nord, davvero tanto attesa dopo il dominio del flusso meridionale.

Sarebbe bello continuare con le notizie positive, ma così non sarà, perché alle porte ecco giungere l’ennesimo peggioramento da Ovest, che darà i sui frutti proprio mercoledì: tornerà la pioggia, forse anche piuttosto copiosa seppur di breve durata. Dovrebbe esaurirsi tutto in giornata, proprio come un fugace passaggio perturbato.

Intanto la neve ha sommerso il Rifugio Tagliaferri, in Valle di Scalve, il nido d’aquile più alto delle Orobie immerso nella magia dei fiocchi di neve (foto by Luca Olivia).

