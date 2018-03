Ancora una volta, ancora a Loreto

Un’altra MoBike nella roggia - Foto Nuova MoBike nella roggia: la foto è stata scattata nella roggia che costeggia il parco di Loreto alle 13 di giovedì 8 marzo da un lettore che ce l’ha inviata tramite la nostra pagina Fb.

L’altra volta, il 17 febbraio, le due MoBike lanciate nella roggia a Loreto erano state recuperate da due giovani: si erano calati nell’acqua e le avevano rimesse in strada, non senza fatica. Tommaso Tonsi, Riccardo Paolini e Luca Bruschi, tre ragazzi tra i 18 e i 20 anni, chissà se sanno che un altro atto vandalico è stato fatto proprio dove loro avevano così faticato per mettere le cose a posto.

Nuova MoBike nella roggia: la foto è stata scattata nella roggia vicino al parco di Loreto alle 13 di giovedì 8 marzo da un lettore che ce l’ha inviata tramite la nostra pagina Fb. Sembrerebbe essere la stessa MoBike abbandonata già dal 27 febbraio.

Nei mesi scorsi un caso simile si era verificato nella zona di Valtesse, così come una bici era stata gettata nella fontana chiamata «Zuccheriera», in Porta Nuova. Un atto di vandalismo che aveva fatto scattare l’esposto in procura da parte dell’associazione Aribi. Il più eclatante quello dei primi di febbraio con una bici sul tetto dell’ex cinema Alba Blob House, in via Biava, al confine tra Bergamo e Ponteranica. la foto aveva fatto il giro dei Social.

Dal 28 novembre al 22 gennaio il servizio di noleggio «free floating» di biciclette conta 12.537 iscritti, 25.582 chilometri percorsi e 20.157 viaggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA