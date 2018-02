Anziana scomparsa, ricerche senza esito

Clusone, c’è il video dell’allontanamento Decine di volontari in campo in Alta Valle Seriana per ritrovare la donna ma per ora ancora nessuna traccia. Le immagini riprendono la donna che esce dal cancello del centro diurno con passo deciso.

Anche la trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto si è occupata del caso di Pasqua Barcellini, la donna 82enne di Rovetta che si è allontanata dal centro diurno di Clusone e di cui non si hanno notizie da giorni. La trasmissione di Federica Sciarelli ha diffuso un video in cui si vede la donna che esce da un cancello sul retro della struttura mercoledì 7 febbraio verso le 14. Guarda.

La donna si è allontanata senza dire niente a nessuno. Come si vede anche dalle immagini con sè ha una borsa ma non il telefono cellulare e soprattutto i farmaci per la sua terapia. Di lei si sa che è una grande camminatrice.

Pasquina Barcellini

(Foto by Giuliano Fronzi)

