Aprono gli spazi estivi in Città Alta

È già sosta selvaggia sulle Mura Una trentina le auto in divieto sabato sera. I residenti: «Sempre la stessa storia, per noi un’odissea». Zenoni: «Con Donizetti night e Happening serata difficile».

Sul calendario l’estate non è ancora cominciata e in Città Alta si ripresenta il copione consueto. Estivi, auto e moto in divieto, multe che per il momento sembrerebbero aver risparmiato gli automobilisti e i motociclisti più indisciplinati, ma che è facile prevedere non tarderanno ad arrivare.

L’esempio più recente? Quello di sabato, in una serata che almeno sulla carta, complice il grande afflusso alla Donizetti night in centro, avrebbe dovuto essere tranquilla, ma che in realtà si è già rivelata particolarmente complicata con almeno 25-30 auto parcheggiate in divieto di sosta lungo le Mura (in particolare, nel tratto più vicino alla Fara) e i residenti esasperati dal consueto assedio viabilistico.

«Abbiamo messo a disposizione il servizio autobus da e per Città Alta – spiega l’asssessore alla Mobilità Stefano Zenoni – con orari prolungati (fino all’1 circa) per tutta l’estate. Vigileremo come di consueto sui trasgressori (chi infrange la Ztl incorre in sanzioni da 90 euro). Certo, ieri sera (sabato per chi legge, ndr) era un po’ particolare perché in centro la Donizetti night con la presenza di circa 50 mila persone ha impegnato buona parte degli agenti a disposizione. Non solo anche l’happening delle cooperative al Lazzaretto ha richiesto un ulteriore sforzo».

