Atalanta-Fiorentina, scontri allo stadio

Arrestato un 26enne di Clusone Un 26enne di Clusone è stato arrestato nella mattinata di venerdì 3 maggio in seguito agli scontri tra ultrà e polizia della semifinale di Coppa Italia dello scorso 25 aprile a Bergamo.

Se sul campo il match Atalanta-Fiorentina ha portato alla vittoria dei nerazzurri e la qualificazione per la finale, fuori dallo stadio il bilancio è stato invece di 20 agenti feriti, con prognosi tra i 15 e i 30 giorni, soprattutto per le abrasioni riportate dalle bombe carta con cui sono stati assaliti da 150-200 ultrà nerazzurri in viale Giulio Cesare. L’agguato alle 19 quando la prima scorta con 600 tifosi della Fiorentina è arrivata in piazzale Oberdan: gli atalantini, tutti a volto coperto, sono scesi da viale Giulio Cesare tentando di raggiungere i pullman. La questura era già pronta a fronteggiarli con un massiccio sbarramento: dagli ultras sono partiti fumogeni, bombe carta, aste, bulloni, pietre e bottiglie che hanno colpito gli agenti, ma lo scontro con i tifosi della Fiorentina è stato evitato. Quando sono passati in piazzale Oberdan gli ultimi tre pullman viola, gli scontri tra nerazzurri e polizia erano in pieno svolgimento e un nutrito gruppo di ospiti è sceso dai bus. Gli agenti sono intervenuti per contenerli e sono riusciti, anche in questo caso con qualche contuso (4 feriti anche tra i tifosi), a farli risalire sui bus.

Arrivati allo stadio, gli ultras della Fiorentina hanno cercato di sfondare i cancelli del settore ospiti e le forze dell’ordine sono state costrette a intervenire nuovamente. Altri scontri alla fine della partita: per due volte gli ospiti hanno cercato di sfondare i cancelli mentre gli atalantini, che stavano festeggiando la vittoria al Baretto, hanno lanciato bombe carta ma senza riuscire a colpirli. Gli agenti della Digos hanno sequestrato bastoni, aste, sassi, bottiglie e hanno visionato i filmati per identificare gli autori degli scontri. Da lì nella mattinata di venerdì 3 maggio sono scattate le perquisizioni nelle abitazioni di otto ultrà atalantini. Nella casa del 26enne gli agenti hanno rinvenuto anche una bomba carta del peso di 400 grammi. Il giovane è stato arrestato per detenzione di materiale esplodente. Un altro ultrà, di 29 anni, è stato denunciato dopo il ritrovamento di un proiettile non denunciato e segnalato per possesso di sostanze stupefacenti. Un terzo ultrà è stato deferito all’Autorità amministrativo perché in possesso di sostanze stupefacenti.

