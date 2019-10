Atalanta, Garlini sull’assenza di Zapata

«Ecco le alternative del Gasp» L’ex nerazzurro parla dell’infortunio del bomber colombiano e delle possibili soluzioni alternative.

«L’assenza di Zapata non è certo da sottovalutare ma il punto di forza dell’Atalanta è il collettivo in grado di sopperire in modo indolore agli eventuali infortuni che lungo un campionato fanno parte del sistema». Il doppio ex Oliviero Garlini, 62 anni, bergamasco doc nato e residente a Stezzano, parla così della sfida di sabato 19 a Roma tra Lazio e Atalanta.

«Gasperini –prosegue il bomber- ha a disposizione due/tre soluzioni per sostituire la punta colombiana. Fossi io a decidere consegnerei la maglia a Muriel nonostante il suo connazionale si muova in modo molto diverso in campo». Duvan è più propenso a inserirsi nell’area avversaria, mentre Muriel privilegia partire da lontano. Altra soluzione sarebbe quella di sfruttare l’ottima condizione di forma di Malinovskyi piazzandolo trequartista inserendolo in avanti Gomez e Ilicic. Scarterei, invece, l’idea di puntare subito su Barrow anche perché il gambiano avrà altre opportunità considerando la sua giovane età».

Sulla partita dell’Olimpico, l’ex attaccante sostiene “Prevedo un match spettacolare in quanto entrambe le formazioni dispongono di pedine qualitative. Inoltre sia Gasperini che il collega Inzaghi prediligono schemi ariosi non certo impostati sul difensivismo. A favorire, inoltre, un patos ad alti livelli è l’importanza della posta in palio. Classifica alla mano, Atalanta e Lazio possono mirare alla prossima Champions per cui mettere sin d’ora i tre punti in cascina potrebbe risultare un margine di partenza non irrilevante”.

Nuova puntata di TuttoAtalanta diretta stadio sabato dalle 14 alle 18 su Bergamo Tv. In studio il conduttore Fabrizio Pirola farà commentare la sfida Atalanta-Lazio all’allenatore Elio Gustinetti e al giornalista Eugenio Sorrentino. Carlo Canavesi sarà preposto alla cronaca della partita stessa. Dallo stadio di Roma ampio spazio ai collegamenti prima, nell’intervallo e al termine della gara con l’inviato Arturo Zambaldo. Inoltre Elisa Cucchi, dal ristorante “Le stagioni” di Orio al Serio intratterrà altri ospiti. Al termine della gara telecamere puntate sugli allenatori dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini e della Lazio, Simone Inzaghi i quali a botta calda, dalla sala conferenze dell’Olimpico, rivivranno le varie fasi del match. Bergamo Tv si riceve dal canale digitale 17.

