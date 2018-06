Atalanta, raduno e saluto ai tifosi il 4 luglio

Settimana decisiva per l’Europa League La società nerazzurra ha comunicato che il tradizionale saluto ai tifosi sarà il 4 luglio alle 21 allo stadio di Bergamo, poi la partenza per il ritiro in Valseriana.

Comincerà ufficialmente mercoledì 4 luglio la stagione dell’Atalanta. La società nerazzurra ha comunicato che in quella data si terranno il raduno al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia dei giocatori convocati alle 18.30, il tradizionale saluto ai tifosi allo stadio di Bergamo alle 21 e a seguire la partenza per il ritiro in Valseriana. Come sempre, la squadra si allenerà al Centro Sportivo Marinoni di Rovetta soggiornando in albergo a Castione della Presolana nella frazione Lantana di Dorga.

Anche questa settimana però sarà molto calda per il club nerazzurro, con la data di mercoledì 20 giugno segnata in rosso: quel giorno, a Nyon, ci sarà il sorteggio del secondo turno preliminare di Europa League, ma anche il responso dell’Uefa sul caso-Milan (se i rossoneri saranno bocciati, è scontato comunque il ricorso al Tar di Losanna). Giovedì 21 giugno alle 12, poi, sul sito dell’Atalanta sarà presentata la campagna abbonamenti. Si attende ancora la data ufficiale, invece, per quanto riguarda la presentazione delle divise di gioco per la nuova stagione, prevista comunque entro fine mese. Se l’Atalanta giocherà i turni di qualificazione all’Europa League, giocherà la prima partita il 26 luglio, scendendo poi in campo – nella migliore delle ipotesi – per tutti i giovedì estivi fino a fine agosto.

