Il «vuoto» in Curva Nord in occasione di Atalanta-Bologna (Foto by Afb)

Atalanta Supporters 1907, l’ultimo comunicato: «Si chiude una storia, per crescere» Nella serata di lunedì 13 settembre è stato diffuso l’ultimo comunicato dell’Atalanta Supporters 1907.

Dopo 23 anni termina l’esperienza della Nord sotto l’unica bandiera degli Atalanta Supporters. Nella serata di lunedì 13 settembre è apparso sulla pagina Facebook «Sostieni la Curva» un lungo comunicato in cui il gruppo ripercorre tutte le tappe della sua storia, «anni in cui abbiamo seminato il pensiero dell’unità – si legge nella nota – capendo che nel tempo un gruppo poteva unire una curva, una curva unita poteva coinvolgere uno stadio, tutto uno stadio unito poteva coinvolgere un intero popolo. E così è stato!». I supporters si dicono orgogliosi di aver dato al gruppo «un comando unico e deciso», tutto in nome di «un solo ed unico credo: l’unione». Unione che tra l’altro ha reso possibile, evidenziano, «la Festa della Dea. Gli ultras al servizio del popolo neroazzurro. Giorni di emozioni attraverso il racconto della storia Atalantina e dei suoi protagonisti». Nel comunicato vengono ricordate anche le proteste contro la tessera del tifoso, la fanzine «Sostieni la Curva», «voce» di «un’idea di curva unita», le vicende giudiziarie, i rapporti con gli ultras di Terni, Cava dei tirreni e Cosenza, l’amicizia con i ragazzi di Amantea e gli ultras Frankfurt, con «un grande rammarico – si legge – che è anche la nostra più grande sconfitta, quello di non essere riusciti a riportare Claudio (Galimberti, ndr) con noi in Curva». «Un grazie va a tutte le persone che hanno contribuito alla crescita e alla vita di questa lunga storia», si legge ancora nel comunicato che nelle righe finali recita: «Si chiude un’esperienza e lo si fa per crescere, non per morire», nella convinzione «di chiudere una storia che possa farne nascere un’altra, ancora più importante, ancora più bella».

