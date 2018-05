Auto contro moto sull’Asse

Ferito motociclista 16enne Pochi minuti prima delle 12 incidente all’altezza della Grumellina sull’Asse interurbano. Un giovane motociclista ferito. Traffico in direzione Bergamo.

Incidente verso le 12 sull’Asse all’altezza della Grumellina in direzione Bergamo. Un auto si è scontrata con una moto. Ad avere la peggio il giovane 16enne alla guida della moto che è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Sul posto si sono formate code in direzione Bergamo.

