Auto si ribalta a Bonate Sopra

Traffico difficoltoso sull’Asse L’incidente è avvenuto alle 15 sull’asse interurbano in direzione Bergamo. Ripercussioni sul traffico.

Si stanno creando code e traffico intenso sull’Asse interurbano dopo l’incidente che si è verificato intorno alle 15 all’altezza della galleria S.Roberto in territorio di Bonate Sopra. Dalle prime informazioni un mezzo si sarebbe ribaltato. I soccorsi sono arrivati sul posto in codice rosso con due ambulanze. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri del comando provinciale di Bergamo. Coinvolta una ragazza di 21 anni che non è grave.

