«Basta treni diesel e con pochi posti»

La protesta dei pendolari esasperati Il disagio sulla linea Cremona-Treviglio. Le motrici sono più lente e c’è odore di gasolio. L’assessore Terzi: «Disservizio da rimediare»

La linea Cremona-Treviglio è elettrificata da diversi anni, ma Trenord a volte impiega ancora le automotrici a gasolio, diesel. Che rispetto alle elettromotrici sono più lente, con meno posti disponibili, più scomode e con la puzza di gasolio sotto il naso dei viaggiatori quando sono costretti a tenere i finestrini aperti per il grande caldo.

Nei giorni scorsi le proteste dei viaggiatori della Cremona-Treviglio sono arrivate al Pirellone perché Trenord in alcuni giorni e in alcune fasce orarie anche di punta, ha messo in servizio ancora non solo le automotrici, ma con treni di un solo vagone al posto di convogli che normalmente hanno 4 o 5 carrozze. «Come Regione abbiamo oltrepassato il limite di umana sopportazione – ha dichiarato l’assessore regionale alla mobilità e alle infrastrutture Claudia Terzi –. Ho chiesto chiarimenti a Trenord la quale deve rimediare al disservizio il prima possibile garantendo materiale rotabile adatto alla domanda di trasporto».

