Bergamo, lavori al viadotto di Boccaleone

8 mesi di cantiere e 800mila euro di spesa Pubblicato il bando per assegnare il cantiere. Si metterà in sicurezza

il tratto tra via Rosa e Boccaleone con tiranti antisismici

Dopo quasi 20 anni dall’ultimo intervento di manutenzione, il Comune di Bergamo metterà mano al viadotto di Boccaleone. Da qualche giorno è stato pubblicato il bando per affidare i lavori, 800 mila euro per mettere in sicurezza, anche sotto il profilo sismico, la prima sezione dell’infrastruttura, nel tratto tra via Rosa e Boccaleone, particolarmente malandata. A questo primo lotto ne seguirà un secondo, meno ammalorato, in direzione Borgo Palazzo.

Si parte quindi con l’assegnazione della prima tranche, lavori che dureranno otto mesi circa e che, gioco forza, incideranno sulla mobilità, con il senso alternato di marcia. Ma il primo passo è individuare la ditta che eseguirà i lavori.

