Bergamo, rapina il cellulare a un 31enne

Si nasconde sotto un’auto in sosta, preso L’episodio si è verificato a Bergamo nella serata di giovedì 24 settembre.

Gli agenti delle Volanti della Polizia sono intervenuti giovedì sera in via Paglia a Bergamo e hanno arrestato un 26enne di origine russa e domiciliato a Ranica per aver rapinato un 31enne del suo telefonino.

Il ladro ha incrociato la vittima per strada e gli ha chiesto di poter fare una telefonata urgente con il suo cellulare. Pensando che gliel’avrebbe restituito il 31enne glielo ha prestato, ma non è stato così. IL 26enne si è messo a correre cercando di fuggire.

Il proprietario non si è dato per vinto e lo ha inseguito, nel percorso ha incrociato una pattuglia della Polizia e l’ha fermata spiegandogli l’accaduto. Il ladro nel frattempo si era nascosto sotto un’autovettura in sosta. Raggiunto dal proprieatrio del telefono e dagli agenti ha cercato ancora di fuggire spintonando e scalciando chiunque cercasse di fermarlo. Alla fine gli agenti hanno avuto la meglio e lo hanno arrestato. L’uomo è stato giudicato in direttissima, l’arresto è stato convalidato con il rinvio del processo ad ottobre.

