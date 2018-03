Bergamo si è svegliata così

Le foto di una città imbiancata Bergamo imbiancata. Il risveglio dei bergamaschi era stato preannunciato e le foto fanno già il giro della Rete.

Tutti a far selfie con la neve il 1° marzo, proprio quando si pensava già alla primavera. Intanto godiamoci le foto di Micro Bonacorsi in Città Alta.

Le foto sono di Mirco Bonacorsi

A Bergamo le arterie stradali sono state «salate» sin da mercoledì alle 22, lungo le direttrici primarie e secondarie; da giovedì mattina all’alba, infine, si sono nuovamente mobilitati gli uomini del Comune, sia quelli di Aprica, che ha messo in strada fino a 120 mezzi, che i «terzisti» a cui sono affidate ulteriori coperture. E poi? «Si continuerà a mantenere queste attività sulle zone prioritarie, su quelle di pubblica utilità in primis. Si lavorerà senza soluzione di continuità: valuteremo poi l’evoluzione delle precipitazioni e delle previsioni meteorologiche, per capire se e come procedere ulteriormente», era il punto tracciato ieri pomeriggio da Renato Pennacchia, responsabile Settore movimento di Aprica per Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA