Alcuni degli alberi appena piantumati in via Carnovali (Foto by Foto Colleoni)

Bergamo un polmone verde?

Arrivano 1.300 nuovi alberi Qual è lo stato di salute dei «polmoni verdi» della città? Il Comune risponde con una serie di dati che riguarda le piantumazioni, dimostrando che il saldo è positivo.

Tra il 2016 e il 2017 sono stati abbattuti 120 alberi e ne sono stati piantati 580. E quest’anno? La maxioperazione di Palafrizzoni (in effetti erano decenni che non si vedevano questi numeri) vedrà la parte più corposa tra novembre e dicembre (la stagione più adatta per la messa a dimora), con la piantumazione in totale di 1.300 esemplari, a fronte, invece di 60 tagli, piante malate o comunque non di pregio, precisano gli addetti ai lavori.

La mappa è varia. Lungo i viali cittadini verranno messi 340 alberi, e altri 60 a Colognola, nel frutteto che purtroppo è già stato danneggiato dai vandali qualche mese fa. Sono già stati messi 250 alberi nella Valle della Biodiversità di Astino e 41 andranno nel nuovo parco di via Spino, dove sono in corso i lavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA