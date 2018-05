Bergamo, un’estate per i giovani

In 4 mesi ben 108 eventi - Guarda Si apre la nuova stagione estiva degli Spazi Giovanili del Comune di Bergamo: 108 eventi gratuiti, 4 mesi di attività, 3 imprese giovanili, una cinquantina di giovani lavoratori coinvolti, sessanta collaborazioni con associazioni, gruppi, realtà. E con l’obiettivo di superare le oltre quarantamila presenze a spettacoli, concerti e tornei dell’anno passato.

Gli Spazi giovanili daranno infatti vita ad una ricca programmazione di proposte socio-animative di qualità, gratuite e aperte non solo ai giovani ma a tutti i cittadini interessati: spettacoli teatrali, eventi letterari, cinema all’aperto, dj set, concerti, tornei sportivi e molte altre proposte che saranno pubblicate costantemente sul sito www.giovani.bg.it

L’estate 2018 si annuncia ricca di proposte, con festival musicali, alcuni dei quali dalla solida reputazione anche grazie alla partecipazione di artisti internazionali, da C.J. Ramone a The Queers, (Punk rock raduno), da Ken Boothe and the bluebeaters (Bergamo reggae sunfest), a General Levy (The gost music festival), Handpan global music festival, Pollo metal fest, Clamore, spettacoli di teatro e di artisti di strada (Festival Baleno, Venerdì in Piazza), feste giovanili (The color party), iniziative sportive (Polaresco bowl party), attività dedicate al mondo enogastronomico (Sagra del casoncello).

BAr Gate e parco della Malpensata

(Foto by Yuri Colleoni)

L’Amministrazione comunale offre in città tre importanti punti di incontro e riferimento per i giovani e le famiglie bergamasche, valorizzando durante l’estate i parchi in cui sono presenti gli Spazi Giovanili con servizio di somministrazione: Spazio Polaresco a Longuelo, Edonè a Redona, Gate in Malpensata, rispettivamente condotti da tre società giovanili, Società Progetto Negus, Società Nutopia e Cooperativa Empeiria, incaricate a seguito di selezioni pubbliche di progetti di gestione.

Bergamo spazio Polaresco

(Foto by Beppe Bedolis)

Si tratta di luoghi d’incontro, di cultura, di promozione sociale e di prevenzione, collocati nella fascia periferica cittadina. Gli Spazi sviluppano collaborazioni con realtà e associazioni giovanili, partecipano attivamente alle Reti sociali di quartiere, ospitano costantemente inserimenti lavorativi, tirocini e giovani volontari (collaborando con i progetti comunali BG+ e Giovani Percorsi ), sono attivi sul fronte della prevenzione di comportamenti a rischio (collaborano con ATS/ASST e Comunità Emmaus nei progetti Giovani Spiriti, Goodnight e Safe Driver, Mostra sull’HIV #abbracciconsapevoli) e sulla promozione di stili di vita sani.

ESTIVO EDONÈ 2018: “TUDI FRUDI!”

Inaugurato venerdì 25 maggio

Un’estate piena di novità per l’estivo di Edonè: nuove strutture, nuovi servizi, nuove facce… . Tanti cambiamenti e per tutti i gusti! Anzi: TUDI FRUDI! Le strutture sono state rinnovate realizzando un allestimento più accattivante con nuovi servizi. Bar e cucina non stop 7 giorni su 7, da colazione a cena e con novità per i più piccoli. E anche nuove facce con un nuovo team estivo nell’insegna dell’Under 30! Giovani con entusiasmo! Le certezze: le attività di Edonè e il nostro Parco! Concerti live, spettacoli, proiezioni, eventi sportivi, karaoke (indie!) all’aperto e nuove feste! Tanti partner tra storiche collaborazioni e nuove realtà! Il tutto in contesto immerso nel Verde, curato e abbellito dagli stessi giovani gestori.

I grandi eventi:

Clamore 2018 (8-9-10 giugno) – The color party (16 giugno e 21 luglio, date di eventuale recupero: 23 giugno e 1 Settembre) - Punk rock raduno (12-13-14 -15 luglio) – Bergamo reggae sunfest (26-27-28-29 luglio)!

E ad Agosto la sagra del Casoncello “Made in BG” (dal 9 al 19 agosto)!

“Dietro le quinte” c’è un gruppo di 15 giovani che tutto l’anno collaborano e progettano con tantissime realtà della città: mondo dell’associazionismo, reti sociali di quartiere, nuovi progetti sperimentali socio-culturali. Nutopia è un’impresa giovanile, composta da 8 giovani del territorio, che tra Edonè e il progetto “Coworking Sociale”, si occupa anche di tantissimi giovani con fragilità cui viene dedicato tempo e proprie risorse per sostenerli nella loro crescita! Sono circa venti gli inserimenti ospitati nell’ultimo anno. Cruciale il legame con il territorio: i ragazzi di Edonè sostengono le attività del quartiere e dei vari gruppi associativi presenti e sono i primi a rendersi disponibili per il proprio vicinato (verrà attivato un numero di telefono dedicato). Ecco perchè l’estivo di Edonè è unico: idee chiare e massima apertura. L’obiettivo che il gruppo Edoné si è posto quest’estate è far collaborare tantissime realtà e generazioni, una diversa dall’altra, sotto lo stesso cielo.

ESTIVO POLARESCO 2018

Inaugurazione: venerdì 1 giugno

Ritorna anche l’estivo allo Spazio Polaresco di Longuelo ricco di novità e con un allestimento che ha come parola d’ordine “RICICLO”! Tra i diversi materiali utilizzati per l’allestimento spiccano le cisterne d’acqua utilizzate per l’illuminazione dell’area bar e ristoro. Il dietro le quinte è tutto al giovanile con uno staff di età compresa tra i 18 e 29 anni di età. Aperto tutti i giorni dalle 14.00 alle 02.00 (all’1.00 durante la settimana), l’Estivo Polaresco è in grado di soddisfare una vastissima gamma di utenza grazie al servizio bar e ristorazione e alla programmazione che quest’anno porta una grande novità: il “Venerdì in Piazza”. Venerdì in Piazza è il nome della rassegna culturale che porterà al Polaresco artisti di strada, cabarettisti e giocolieri da tutta Italia ed Europa. I sabati sera saranno caratterizzati dall’appuntamento fisso con la musica dal vivo, dal jazz al reggae, dal rock alla musica balcanica senza esclusione di colpi.

La domenica è Aperipollo! L’aperitivo che oltre al buon cibo e freschi cocktail porta in scena dj ed artisti con musica ricercata e selezionata per scaldare il tramonto domenicale! Oltre alla programmazione ordinaria quest’anno lo Spazi ospita due festival già consolidati negli anni passati ma nuovissimi per lo Spazio Giovanile di Longuelo: The gost music festival (22-23-24 giugno ) e Handpan global music festival (1 e 2 settembre). Naturalmente ci saranno anche proposte già sperimentate nel corso del 2017: Polaresco bowl party (9 e 10 giugno) due giorni di contest di skate e BMX ed un montepremi complessivo di 1500 € e Pollo metal fest 2018” (25 e 26 agosto) con 10 band metal, giochi, spettacoli di fuoco e bancarelle.

ESTIVO GATE 2018

Inaugurazione: sabato 2 giugno

Estivo rinnovato per lo Spazio Gate all’interno del parco della Malpensata. L’estivo partirà dal 2 giugno prolungandosi fino a settembre, sarà aperto tutti i giorni fino all’1.00 e nei weekend fino alle 2.00. L’offerta prevede una rinnovata proposta culinaria per giovani e famiglie, che vogliono godersi il cibo insieme all’aperto, all’interno di un bellissimo parco a un passo dal centro città. I servizi si ampliano con il servizio bar e chiringuito nel parco. Non mancheranno eventi di carattere culturale e musicale, con proposte di band bergamasche, rassegna jazz, dj e spettacoli teatrali. Sarà organizzato il primo vero e proprio festival dal nome Baleno il 22,23,24 giugno in collaborazione con Pigmenti Tantemani. La novità dell’estivo 2018 sarà lo sport, con l’introduzione di un Campo da beach volley all’interno del parco. Saranno numerosi i tornei di basket, pallavolo e beach volley.

Il tutto accompagnato da aperitivi musicali nell’atmosfera che solo un parco così in questo periodo dell’anno può creare. Lo Spazio collabora con la rete sociale di quartiere, con cui si sono aperte molte proposte progettuali, alcune a carattere sociale, che troveranno sviluppo nell’estate. L’estivo di Gate vuole essere un punto di riferimento per tutti i giovani, le famiglie e le persone che vogliono trascorrere del tempo in tranquillità, rilassandosi nel verde e, perché no, sfidandosi in un’avvincente partita di beach volley.

