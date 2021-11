Bergamo via Bonomelli: aggredisce i Carabinieri, 27enne denunciato Il giovane ha dato in escandescenza dopo un controllo delle Forze dell’Ordine.

Durante un controllo effettuato nei dintorni della stazione ferroviaria i Carabinieri hanno controllato un colombiano di 27 anni perché coinvolto in una lite con dei connazionali.

L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, alla richiesta da parte dei militari di mostrare i documenti, ha cominciato a insultare i militari con frasi ingiuriose e sputi. I Carabinieri hanno provato a calmare il 27enne che invece li ha aggrediti.

Con l’intervento di una pattuglia in supporto, i Carabinieri sono riusciti a condurlo in caserma, per sottoporlo alle operazioni di foto segnalamento e di identificazione: si tratta di un colombiano senza fissa dimora, pregiudicato e disoccupato, che è stato deferito all’autorità Giudiziaria per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA