Bimbo di due anni cade dal secondo piano

Atterraggio attutito da un tettuccio, salvo È successo a Bergamo nella serata di lunedì 9 luglio. Il bimbo è stato subito soccorso e ricoverato in ospedale, pare sia illeso.

Intervento delle volanti della Questura di Bergamo in via da Caravaggio a Bergamo, dove un bambino di due anni, di origini boliviane, è caduto da un balcone del secondo piano mentre stava giocando con amico di 5 anni. All’interno appartamento c’erano i nonni. La caduta è stata attutita da tettuccio in cemento del piano sottostante. Il bambino è stato trasportato in ospedale, cosciente e senza perdite di sangue. Le sue condizioni sarebbero buone.

