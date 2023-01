Bollinopoli, ultimo atto. Consegnata la Suzuki: «Una grande emozione»

È stato consegnato mercoledì 25 gennaio il super premio finale di «Bollinopoli», il concorso indetto ogni anno da L’Eco di Bergamo: la Suzuki S-Cross Hybrid messa a disposizione da Autorota, storica concessionaria di Bergamo, è stata vinta da Loredana Patelli di Gaverina Terme, proprietaria di una cartoleria a Casazza. «Sono contentissima ed emozionata – commenta –. Quando mi hanno chiamata per dirmi che avevo vinto l’automobile, al momento non ci ho creduto, pensavo mi stessero prendendo in giro. Ho invece realizzato che era tutto vero quando mi sono state consegnate le chiavi».