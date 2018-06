Bomba d’acqua nelle valli - Video

A Parre le strade diventano fiumi Come anticipato dalle previsioni dopo il grande caldo i temporali che in Valle Seriana hanno assunto proporzioni significative pur senza fare danni.

Le strade che sembrano corsi d’acqua. È successo la sera di giovedì 21 giugno a Parre in Valle Seriana. Nel video è evidente quanta acqua sia caduta in pochi minuti, tanto che tombini e la terra non siano riusciti a smaltirla.

Temporali e forti acquazzoni che potrebbero verificarsi in tutta la provincia anche nella notte e soprattutto nella giornata di venerdì 22 giugno. Guarda il video di Parre.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA