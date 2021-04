Bonus 110%, allarme prezzi e preventivi da rifare. Guarda il nuovo video BonusCasa

Al centro del video l’analisi e le riflessioni del direttore generale di Ance Bergamo, Edoardo Arcuini, e del tecnico progettista, Simone Fracassetti di ING, azienda specializzata nei progetti e interventi collegati al bonus 110%.

Sul tavolo della discussione due allarmi: come questo rincaro sta costringendo a rivedere i preventivi in chiave bonus 110% presentati tre-quattro mesi fa. E la reazione delle imprese di fronte a margini ridotti e alla mancata sostenibilità dei progetti in campo.

Guarda il nuovo video di BonusCasa per capire che cosa sta succedendo e quali conseguenze ricadono sui progetti dei privati e dei condomini

Il fenomeno, in realtà, è preoccupante: gli aumenti sono compresi fra un minimo del 20% e rincari che arrivano a toccare anche il 30-50%, come nel caso del ferro o dei materiali isolanti, con punte massime che toccano fino il +110-130% come nel caso dell’acciaio.

Un nuovo pericolo, quindi, quanto meno un rischio con cui le imprese stanno comunque già facendo i conti come si racconta e si spiega nei dettagli nel nuovo video di BonusCasa proprio dalla diretta voce del mondo delle aziende.

