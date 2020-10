Bonus 110% e cessione del credito: ecco chi paga i lavori Guarda la trasmissione BonusCasa con le risposte dei nostri esperti a tutti i dubbi

Il bonus 110% ha introdotto due nuove parole chiave: cessione del credito e sconto in fattura. In realtà sono due nuovi strumenti finanziari, innovativi proprio perché introducono un nuovo modo e nuove modalità di pagare i lavori. Per questo sono anche le nuove vie per approfittare del maxibonus fiscale del 110% tanto che, in moltissimi casi, i lavori si possono fare senza dover sborsare un solo euro.

Ma è vero? E allora come fare, a chi rivolgersi, quali lavori sono compresi e ammessi, quali documenti sono necessari, che tempi ci sono da rispettare, a chi inviare la documentazione?

Nella trasmissione in cui si affronta proprio questo tema: la cessione del credito a ridosso della scelta da fare dal 15 di ottobre, come farla e con chi farla.

Una nuova opportunità da cogliere per riqualificare la propria abitazione.

Una opportunità, certo. Ma va calcolata con molta attenzione. Tenendo conto per esempio dell’importo dei lavori, della propria capienza fiscale (la possibilità di scontare effettivamente il credito rispetto al proprio debito Irpef, le tasse da pagare ogni anno). La possibilità di cedere il proprio credito al Fisco o a banche, imprese o altri intermediari finanziari, o trasformarlo in uno sconto sulla fattura delle spese sostenute per riqualificare la propria abitazione.

Tutto questo percorso ormai si è messo in moto, ancora comunque fra diverse incertezze. Con una scadenza che intanto incombe: il 15 ottobre si apre la corsa alla presentazione della scelta fatta fra cessione o sconto. Ma non è così scontato che ci sarà un affollamento. Per due motivi: molti progetti non sono ancora stati avviati in vero e propri cantieri. E, conseguenza diretta, la documentazione da allegare (asseverazione e conformità) richiede che i lavori siano arrivati ad almeno un terzo del totale. Passaggio in realtà molto difficile.

