Bonus 110%, il nuovo video di BonusCasa con le risposte alle domande dei lettori Bonus facciate, cessione del credito, sconto fiscale per i condomini, trasferimento del credito quando si vende l’immobile e le nuove scadenze da rispettare per chiudere i lavori: le risposte dei nostri esperti nel nuovo video di BonusCasa

Torna il super bonus 110% al centro del video di BonusCasa, la rubrica di approfondimento sul tema delle agevolazioni fiscali, a cominciare dalla maxi detrazione. Nel nuovo video le risposte dei nostri esperti alle molte domande dei lettori per capire qual è il bonus più conveniente per i propri lavori.

E come applicare le regole correttamente per non incorrere in sanzioni o penalità.

Al centro del video tutte le ultime domande inviate dai nostri lettori: dall’abuso edilizio al bonus facciate, dalla vendita dell’immobile alla cessione del credito, fino alle nuove scadenze per condomini ed edifici di unici proprietari. Ma anche che cosa può essere causa del blocco dei lavori o peggio ancora del mancato rimborso del credito fiscale per un condominio.

E, ancora: hanno la stessa rilevanza le irregolarità fatte sulle parti comuni da quelle commesse sulle parti private?

Il tema è argomento all’ordine del giorno perché sta emergendo in modo molto netto in moltissime pratiche che riguardano il bonus 110%. In molti casi sì, in molti altri solo a determinate condizioni. In altre ancora, è impossibile.

Nel nuovo video di BonusCasa i nostri esperti fiscalisti danno tutte le risposte a ogni quesito arrivato in redazione e inviato dai nostri lettori.

BonusCasa: le indicazioni corrette per impostare ogni passaggio della pratica e non rischiare di perdere il bonus 110% sui lavori programmati.

