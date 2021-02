(Foto by Yuri Colleoni)

Cade da un tetto mentre è al lavoro

Tragedia a Suisio, muore 72enne L’incidente mortale è avvenuto verso le 10.15 di martedì 16 febbraio.

A Suisio nella mattinata di martedì 16 febbraio si è verificato un tragico incidente sul lavoro in via Marconi.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, un fabbro di 72 anni, era stato chiamato dalla Gemtex, ditta che produce nastri elastici per abbigliamento, per eseguire alcuni lavori di manutenzione ai pali della luce. L’artigiano è salito sul tetto del capannone e ha messo un piede sul lucernario che ha ceduto. Cadendo ha battuto la testa su un carrello sottostante . Le sue condizioni sono apparse subito disperate, tanto che per soccorrerlo è stato subito inviato l'elicottero da Bergamo oltre a due ambulanze.

Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati i tecnici dell’Ats per i rilievi e i carabinieri di Capriate San Gervasio.



Il luogo dell’incidente mortale a Suisio

