Cade e chiama il 118, poi il telefono si scarica

Albino, ricerche in corso al Monte Cereto Un escursionista la sera di giovedì 6 giugno era riuscito a dare l’allarme ma poi il cellulare si è spento. Sono riprese le ricerche nella mattinata di venerdì 7 giugno ma ancora l’uomo non è stato individuato.

Intervento squadre Saf (Speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco di Bergamo in corso, per cercare di individuare e recuperare un escursionista precipitato in una forra località Monte Cereto sopra Albino. Le ricerche erano cominciate nella serata di giovedì 6 giugno senza esito. Sono state interrotte nella notte e riprese questa mattina all’alba. L’uomo era riuscito a chiamare i soccorsi, ma poi il telefono non è più stato raggiungibile.

