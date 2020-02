Cade nei pressi del bivacco Testa

Escursionista in prognosi riservata L’incidente alle 12 di domenica 9 febbraio nei pressi in alta Valle Seriana.

Due elicotteri, uno da Milano e uno da Bergamo sono intervenuti per soccorrere due escursionisti che sono caduti nei pressi del bivacco Testa in territorio di Oneta in alta val Seriana.

Dalle prime informazioni sembra che uno dei due sia caduto per diversi metri riportando ferite e fratture abbastanza gravi, mentre il compagno sia illeso ma in una zona pericolosa.

Sul posto anche gli uomini del Soccorso Alpino e i carabinieri.

