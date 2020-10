Cambio del medico e tessera sanitaria

Servizi in via Borgo Palazzo: arriva l’App Si estende anche ad alcuni servizi erogati al PreSst di via Borgo Palazzo l’uso dell’App Solariq, già attiva al Centro prelievi, al Cup Centrale e al Consultorio, con l’intento di ridurre il numero delle persone in attesa e mantenere il distanziamento per prestazioni che interessano in media 170 utenti al giorno.

Da lunedì 12 ottobre per scegliere o cambiare il medico, richiedere o rinnovare la tessera sanitaria, chiederne il Pin e il Puk e richiedere o rinnovare le esenzioni sarà necessario scaricare l’app (Apple Store, Google Play) e prenotare un appuntamento scegliendo giorno e ora fra quelli disponibili sotto la sezione «Scelta e revoca, esenzioni, tessera sanitaria». Il sistema è semplice da usare e molto intuitivo. Ciascuna fascia oraria ha un numero chiuso. Si chiede di cancellare la prenotazione - sempre tramite l’App con la funzione «cestino» alla voce «I miei ticket» - se si è impossibilitati a presentarsi.

Per venire incontro alle esigenze degli utenti più fragili che possono avere difficoltà con le nuove tecnologie (over 70 e disabili), sarà aperto uno sportello ad accesso diretto (senza prenotazione) il martedì e il giovedì dalle 14 alle 15.30 esclusivamente dedicato a queste categorie.

«Il nostro consiglio è di utilizzare sempre l’applicazione per prenotare gli accessi e di rispettare l’orario dato, a tutela della salute di tutti – ha commentato Roberta Trapletti, direttore della Gestione amministrativa dei presidi –. L’accesso libero a questi servizi, che interessano una vasta parte della popolazione, va riservato a casi isolati e alle persone particolarmente fragili, che effettivamente non hanno la possibilità di accedere alle nuove tecnologie e non possono contare sul supporto di caregiver o familiari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA