Cambio delle gomme auto invernali

«Prorogare la sostituzione al 15 giugno» Prorogare i termini per il cambio gomme al 15 giugno 2020. È quanto chiedono alle autorità competenti, in una nota congiunta, Aniasa, Airp, Assogomma, Cna, Confartigianato e Federpneus, che rappresentano l’intera filiera dei pneumatici.

Prorogare i termini per il cambio gomme al 15 giugno 2020. È quanto chiedono alle autorità competenti, in una nota congiunta, Aniasa, Airp, Assogomma, Cna, Confartigianato e Federpneus, che rappresentano l’intera filiera dei pneumatici. In base al nuovo Dpcm, datato 26 aprile 2020, l’unica novità rispetto a quello precedente riguarda la possibilità di fare visita a congiunti e di spostarsi in un ambito regionale e non comunale. Da ciò ne consegue che, rispetto a quanto reso noto il 17 aprile scorso, nulla cambierà nell’attività dei gommisti a partire dal 4 e sino al 17 maggio. Questi potranno infatti effettuare il cambio gomme solo a quei clienti che saranno in grado di motivare il loro spostamento, se rientrante tra quelli ammessi sopra indicati. Inoltre, va rilevato che le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid19 negli ambienti di lavoro, precedentemente regolate dal protocollo 14 marzo 2020, sono state integrate con il protocollo del 24 aprile sottoscritto da Governo e parti sociali. Il perdurare delle restrizioni relativamente allo spostamento delle persone fino al 17 maggio e la necessità di rispettare le misure del nuovo protocollo per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, rendono di fatto impossibile completare le operazioni di smontaggio di pneumatici invernali e rimontaggio di pneumatici estivi entro il 15 maggio, data stabilita con circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014

