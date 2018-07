Camion perde il carico in autostrada

A4 bloccata a Bergamo: code e caos Lunghe code sull’autostrada A4 all’altezza del casello di Bergamo a causa di un tir che ha perso il carico sulla carreggiata.

L’incidente causa caos e lunghe code, da oltre 5 chilometri, sull’A4 tra Seriate e Bergamo in direzione Milano. Ripercussioni anche sulle strade che portano al casello cittadino: il rondò è completamente bloccato e il traffico è molto intenso anche sull’asse interurbano. Autostrade per l’Italia per ora parla di “materiali dispersi” e invita gli automobilisti a trovare percorsi alternativi in caso di entrata a Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA