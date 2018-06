Camion ribaltato sull’asse interurbano

Lunghe code da Seriate verso Bergamo Traffico bloccato a causa di un mezzo pesante ribaltato sulla ex statale 671 prima del rondò per l’ingresso in autostrada.

Traffico bloccato per un mezzo pesante ribaltato sulla ex statale 671 poco prima del rondò per il raccordo autostradale. L’incidente sull’asse interurbano è avvenuto intorno alle 12 di lunedì 11 giugno. Sul posto i soccorsi del 118: non ci dovrebbero essere però feriti gravi. Lunghe code da Seriate verso Bergamo.

