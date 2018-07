Camion sfreccia (più volte) a 120 orari

Brembate, multa da 9 mila euro L’autotrasportatore è stato fermato dalla polizia locale: la «prova» nel cronotachigrafo del mezzo pesante.

Ha rimediato una sanzione della bellezza di oltre novemila euro. E, per evitare il fermo amministrativo del mezzo pesante, ha dovuto pagare sul posto la maximulta, scontata – si fa per dire – a poco più di 6 mila euro, come prevede il Codice della strada.

Un salasso che ha visto protagonista, suo malgrado, un autotrasportatore lituano fermato per un controllo dalla polizia locale intercomunale di Brembate e Chignolo d’Isola lungo la provinciale 184, nel tratto tra il casello autostradale di Capriate e l’Iper di Brembate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA